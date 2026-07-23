ЦСКА — «Балтика»: дата матча 1-го тура РПЛ, какие прогнозы
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24 июля состоится матч 1-го тура РПЛ между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
24 июля 2026, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95.
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