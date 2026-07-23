«Бешикташ» — «Мидтьюлланн»: кто фаворит матча Лиги Европы, ставки и коэффициенты
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23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Мидтьюлланн». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Тюпраш». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 30 июля в Хернинге.
Лига Европы . 2-й квалификационный раунд. 1-й матч
23 июля 2026, четверг. 21:00 МСК
Бешикташ
Стамбул, Турция
Не начался
Мидтьюлланн
Хернинг, Дания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.91. Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 3.87. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.
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