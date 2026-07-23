«Бешикташ» — «Мидтьюлланн»: кто фаворит матча Лиги Европы, ставки и коэффициенты

23 июля состоится первый матч второго квалификационного раунда Лиги Европы «Бешикташ» — «Мидтьюлланн». Игра пройдёт в Стамбуле на стадионе «Тюпраш». Стартовый свисток запланирован на 21:00 мск. Ответная встреча состоится 30 июля в Хернинге.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Бешикташа» предлагается с коэффициентом 1.91. Победа «Мидтьюлланна» оценивается коэффициентом 3.87. Ничейный исход можно найти в линии за 3.50.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.95. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.