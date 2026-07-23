ЦБ предложил ограничить азартные игровые механики в приложениях банков и брокеров

Банк России в своём докладе, вынесенном на общественное обсуждение, предложил ограничить игровые механики в приложениях банков и брокеров. Речь идёт о ситуациях, в которых игровой процесс подталкивает клиентов чаще совершать сделки, больше рисковать или покупать конкретные активы.

Регулятор изучил механики, которые финансовые компании используют для привлечения инвесторов. Например, клиенту могут предложить купить акцию, пополнить счёт или совершить несколько операций, чтобы получить попытку в игре или шанс на приз. По мнению ЦБ, это переключает внимание с анализа рисков на азарт и ожидание награды. В результате долгосрочный инвестор может перейти к частой торговле, использовать заёмные средства или приобрести неподходящие ему инструменты.

В докладе также отметили сходство некоторых практик с лотереями и азартными играми. Речь идёт о случайных призах, выражениях «шанс на выигрыш» и «сделайте ставку», а также о продуктах, выплаты по которым зависят от реального события. В качестве примера приводится предложение угадать изменение ключевой ставки ЦБ.

ЦБ предложил ограничить геймификации с розыгрышами и другими азартными элементами, обязать организаторов турниров раскрывать комиссии и убытки участников, а компании — заранее проверять свои акции и интерфейсы. Клиентам могут разрешить полностью отключать игровые функции. Образовательные механики ограничивать не предлагают, если они не подталкивают к финансовым операциям.