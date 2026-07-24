15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы ЦСКА победить «Балтику» в первом матче сезона РПЛ

Названы шансы ЦСКА победить «Балтику» в первом матче сезона РПЛ
Комментарии

24 июля состоится матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Материалы по теме
Матч недели в РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Ну здравствуй, родная!
Матч недели в РПЛ: ЦСКА — «Балтика». Ну здравствуй, родная!

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме доступен за 1.92.

Материалы по теме
ЦСКА — «Балтика». Прогноз на первый матч нового сезона РПЛ
ЦСКА — «Балтика». Прогноз на первый матч нового сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android