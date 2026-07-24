Названы шансы ЦСКА победить «Балтику» в первом матче сезона РПЛ

24 июля состоится матч 1-го тура РПЛ ЦСКА — «Балтика». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 2.05. Победа «Балтики» оценивается коэффициентом 4.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.73, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Гол в каждом тайме доступен за 1.92.