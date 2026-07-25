Названы шансы «Акрона» отобрать очки у «Зенита»

25 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Акрон» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.