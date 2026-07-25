15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Акрона» отобрать очки у «Зенита»

Названы шансы «Акрона» отобрать очки у «Зенита»
Комментарии

25 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Акрон» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Материалы по теме
Самый щедрый в РПЛ: Барко, Батраков, Глушенков или кто-то ещё?
Самый щедрый в РПЛ: Барко, Батраков, Глушенков или кто-то ещё?

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

Материалы по теме
Прогноз на лучшего бомбардира чемпионата России
Прогноз на лучшего бомбардира чемпионата России
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android