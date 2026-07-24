ЦСКА — «Балтика»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч ЦСКА — «Балтика».

Ставка: победа ЦСКА за 2.02.

«Ух, очень интересный первый матч. ЦСКА — как обычно, один из претендентов на чемпионство, но в прошлом сезоне у них что-то сломалось. Команда вроде должна была бороться выше и быть ближе к самым верхним местам, а в итоге сезон получился не таким, как от неё ждали. Смогут ли они это починить — вопрос.

«Балтика» — тоже команда непростая. Она шумела, шумела, шумела, много о ней говорили, были хорошие отрезки, но в итоге заняла примерно то место, которое, в принципе, и должна была занять. При этом списывать со счетов её нельзя: команда крепкая и организованная, умеет терпеть и может испортить жизнь любому сопернику, особенно в 1-м туре.

1-й тур вообще всегда непредсказуемый. Никто толком не понимает, кто в каком состоянии, как команды прошли подготовку, кто уже готов, а кому ещё нужно время. Мы видели, что ЦСКА на сборах выглядел неважно, были не самые приятные результаты. Но это сборы, по ним окончательные выводы делать нельзя.

В официальном матче всё будет по-другому: мотивация, свой стадион, начало сезона, ответственность. ЦСКА всё равно по составу и статусу должен быть сильнее, тем более дома. Думаю, легко не будет, «Балтика» может зацепиться, но армейцы должны своё забрать. Вижу счёт где-то 2:1 в пользу ЦСКА», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».