ЦСКА — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч ЦСКА — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.82.

«Московских армейцев перед началом прошлого сезона возглавил Фабио Челестини, и сразу москвичи под его руководством забрали Суперкубок России. Первую половину сезона красно-синие провели неплохо и на зимнюю паузу ушли в лидирующей группе, да и в Кубке России армейцы были уже в полуфинале Пути РПЛ. Наступил 2026 год, и что-то надломилось, в чемпионате страны одна неудача сменяла другую. И итоговое пятое место — иначе как провалом назвать сложно. Но завершали сезон армейцы уже без Челестини. Его сменил Дмитрий Игдисамов, который успел вылететь из Кубка России, проиграв в дерби «Спартаку».

«Балтика» прошлым летом только вернулась в элиту российского футбола, и многие относились со скепсисом к команде из Калининграда. Но Андрей Талалаев выстроил боеспособный коллектив, который долго шел без поражений в чемпионате страны, да еще и в лидирующей группе. До зимней паузы «Балтика» проиграла всего раз в Москве армейцам, а вот во второй части сезона неудач стало больше, и в итоге калининградцы завершили сезон на шестой строчке.

Я не просто так вспомнил про матч в столице между армейцами и командой Андрея Талалаева, тогда «Балтика» проиграла впервые в сезоне, и у главного тренера были претензии к судейству. Там и удаление Андраде, и гол на пятой компенсированной минуте. Поэтому я уверен, что калининградцы жаждут реванш. Армейцы в стадии перестройки. Дмитрия Игдисамова они сохранили, и ему в любом случае потребуется время, поэтому в первом туре я верю в «Балтику», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».