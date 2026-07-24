ЦСКА — «Балтика»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 1-го тура чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.82.

«Матч открытия, яркая афиша. При этом я думаю, что и ЦСКА, и «Балтика» ждёт непростое начало сезона. И тем, и другим было бы за счастье повторить форму образца прошлой осени, но сделать это будет сложно. Про «Балтику» сейчас многие говорят как про команду, которой нужно снова дотянуться до планки прошлого сезона, особенно его первой части. Состав меняется: ушёл лидер обороны Кевин Андраде, почти наверняка изменится ситуация с Бориско, постепенно вливаются новички.

Есть хорошие приобретения. В первую очередь — Фахд Муфи. Но Андрею Талалаеву придётся вводить его в состав и сыгрывать с командой уже по ходу сезона. Это же касается Максима Шнапцева — ещё одного новичка в оборону, который может помочь и в билд-апе, и в переходных фазах. По ходу сезона будет набирать форму и Брайан Хиль. Главное, что его успели восстановить: сам фактор его возможного появления против ЦСКА уже важен. Такой игрок, который умеет бежать за спины, искать пространство и ускорять атаки, очень нужен в матче с таким соперником.

У ЦСКА тяжёлое начало сезона с Дмитрием Игдисамовым. Предсезонка получилась очень непростой: армейцы не одержали ни одной победы в семи контрольных матчах, а последняя игра с московским «Динамо» и вовсе выглядела провальной. ЦСКА смотрелся тяжело, было ощущение, что команда находится под нагрузками и пока не вышла на нормальный тонус. Плюс для Игдисамова это сложнейший самостоятельный отрезок: есть опыт работы в академии и молодёжных командах, но полноценного опыта на таком уровне со взрослой командой мастеров почти нет.

Ситуацию усложняет и то, что поздно вернулись сборники — ключевые футболисты вроде Облякова, Кисляка и Кругового. Поэтому конкретно в этом матче Игдисамову будет очень тяжело. Я не вижу ЦСКА фаворитом этой игры: шансы выглядят примерно равными, а наиболее вероятным исходом кажется ничья. При этом тренерский опыт и матч-менеджмент на стороне Талалаева, и в такой игре это может иметь большое значение. Поэтому оптимальным смотрится вариант с тем, что «Балтика» не проиграет», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».