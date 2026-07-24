ЦСКА — «Балтика»: прогноз Виктора Логинова на игру РПЛ в Москве

Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч ЦСКА — «Балтика».

Ставка: «Балтика» не проиграет за 1.76.

«Старт сезона — не лучшее время слепо доверять громким именам. Да, ЦСКА играет дома, но прямо сейчас армейцы не выглядят командой, способной уверенно разбирать соперников. Нестабильная игра и проблемы с созданием моментов заставляют с осторожностью относиться к статусу фаворита.

«Балтика» же в последнее время производит очень приятное впечатление. Команда Андрея Талалаева играет дисциплинированно, здорово действует без мяча и умеет терпеть. Именно такие команды нередко создают проблемы фаворитам на старте чемпионата, когда игровые связи ещё не доведены до автоматизма. Не жду открытого футбола. Скорее всего, «Балтика» сделает ставку на плотную оборону и быстрые выпады, а ЦСКА вновь столкнётся с проблемами при вскрытии насыщенной защиты», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».