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Эксперты назвали фаворита РПЛ-2026/2027 перед стартом чемпионата

Эксперты назвали фаворита РПЛ-2026/2027 перед стартом чемпионата
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Сегодня матчем между ЦСКА и «Балтикой» в Москве стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры предложили линию на чемпионство.

Фаворитом аналитики считают действующего победителя — «Зенит». На команду Сергея Семака можно поставить за 1.90. Его ближайшими преследователями видят московский «Спартак» (5.00) и «Краснодар» (5.50).

Эксперты одинаково оценивают шансы трёх московских клубов перед стартом сезона. На ЦСКА, «Динамо» и «Локомотив» предлагают котировку 17.00.

На казанский «Рубин» или грозненский «Ахмат» можно заключить пари за 250.00. Шансы калининградской «Балтики» стать чемпионом России оценили в 500.00.

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