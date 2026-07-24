Эксперты назвали претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ перед стартом сезона

Сегодня матчем между ЦСКА и «Балтикой» стартует новый сезон РПЛ. Букмекеры предложили линию на то, кто станет лучшим бомбардиром турнира.

Два главных претендента — Джон Кордоба из «Краснодара» и Константин Тюкавин из «Динамо», поставить на каждого из них предлагается с коэффициентом 4.00.

Третье место поделили полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков и форвард «Рубина» Мирлинд Даку, их шансы оценены в 7.50. Пятёрку замыкает новичок «Зенита» Фелипе Аугусто (8.00).

Следом идёт ещё один зенитовец Александр Соболев, на него можно поставить за 10.00. Далее расположились форварды Брайан Хиль («Балтика») и Дмитрий Воробьёв («Краснодар»), а также полузащитник «Зенита» Максим Глушенков. Ставки на любого из них принимаются за 15.00.

Ещё ниже находятся Эсекьель Барко из «Спартака» (50.00) и его одноклубник Манфред Угальде (60.00).