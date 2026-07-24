«Динамо» — «Крылья Советов»: дата матча 1-го тура РПЛ, какие прогнозы
Поделиться
25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 июля 2026
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
06:19
- 23 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 22 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:01
- 21 июля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00