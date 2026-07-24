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«Динамо» — «Крылья Советов»: дата матча 1-го тура РПЛ, какие прогнозы

«Динамо» — «Крылья Советов»: дата матча 1-го тура РПЛ, какие прогнозы
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25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Динамо» Москва — «Крылья Советов». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена имени Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Динамо» предлагается с коэффициентом 1.47. Победа «Крыльев Советов» оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.16, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.75. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.87.

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