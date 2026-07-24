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«Акрон» — «Зенит»: дата матча 1-го тура РПЛ, прогнозы

«Акрон» — «Зенит»: дата матча 1-го тура РПЛ, прогнозы
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25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ-2026/2027 между «Акроном» и «Зенитом». Игра пройдёт на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре. Стартовый свисток запланирован на 16:15 мск.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 1.39. Победа «Акрона» оценивается коэффициентом 8.30. Ничейный исход можно найти в линии за 5.55.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.36, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.63. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.84.

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