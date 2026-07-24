БК «Леон» подвела итоги «Золотой лихорадки»

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Первенство планеты отгремело, а вместе с ним подошла к концу и масштабная акция от БК «Леон». Финальным аккордом «Золотой лихорадки» стал долгожданный розыгрыш призов, который прошёл в прямом эфире 23 июля. Благодаря блистательным амбассадорам Дарье Исаевой и Виктору Логинову этот эфир получился по-настоящему праздничным!

Фото: Пресс-служба БК Леон

В ходе трансляции были определены имена счастливчиков, которым достались ценные призы: фрибеты, техника премиум-класса, часы Rolex и главная награда – премия «Золотая бутса» номиналом 3 млн рублей фрибетом!

Море участников и горы купонов.

«Золотая лихорадка» прошла с особым размахом: к акции с масштабным призовым фондом присоединились тысячи любителей спортивных прогнозов. Благодаря накопленным суперкупонам участники получили шанс побороться за желанные награды и испытать незабываемые эмоции.

Вся информация о победителях «Золотой лихорадки» опубликована на странице акции на сайте БК «Леон». А тех, кому не удалось посоревноваться за призы, впереди ждут новые красочные акции и уникальные награды от букмекера. Следите за новостями и участвуйте в следующих розыгрышах!

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