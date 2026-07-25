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Стали известны шансы «Спартака» начать чемпионат России победой

Стали известны шансы «Спартака» начать чемпионат России победой
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25 июля состоится матч 1-го тура РПЛ «Спартак» — «Родина». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:45 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 1.36. Победа «Родины» оценивается коэффициентом 8.60. Ничейный исход можно найти в линии за 5.85.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.45.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. На победу «Спартака» всухую дают 3.00.

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