«Факел» — «Динамо» Махачкала: определён фаворит матча в Воронеже

25 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Факел» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 2.62. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.