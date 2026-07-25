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«Факел» — «Динамо» Махачкала: определён фаворит матча в Воронеже

«Факел» — «Динамо» Махачкала: определён фаворит матча в Воронеже
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25 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Факел» — «Динамо» Махачкала. Игра пройдёт на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток запланирован на 18:30 мск.

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Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Факела» предлагается с коэффициентом 2.62. Победа «Динамо» оценивается коэффициентом 3.14. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.67. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20.

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