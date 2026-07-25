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«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

«Динамо» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — «Крылья Советов».

Ставка: «Динамо» забьёт в обоих таймах за 2.18.

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25 июля 2026, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Субботнее расписание встреч РПЛ откроется матчем «Динамо» — «Крылья Советов». Возвращение Сандро Шварца с позитивом воспринимают болельщики бело-голубых и ждут, конечно, лучших итогов и лучшего результата по сравнению с прошлым сезоном. Просто хуже выступить уже некуда, там было седьмое место. И динамовцы в подготовительный период радуют своих болельщиков, радуют своей игрой, радуют готовностью. И всё это надо перенести уже на официальные матчи.

В соперниках сейчас у москвичей «Крылья Советов». Был на игре «Крыльев» и «Акрона». Самарцам будет очень тяжело не только в матче с «Динамо» в 1-м туре, а вообще, как мне кажется, по сезону в целом. Но недооценивать этого соперника точно не стоит.

Тем не менее в первом матче «Динамо» на своём поле, мне кажется, шансов «Крыльям» не оставит. Если вспомнить первый приход Шварца, «Динамо» будет играть в прессинг, будет много стараться наказывать соперника за ошибки, отбирая на чужой половине поля. Если динамовцы будут вынуждать «Крылья Советов» ошибаться, то, мне кажется, уже в первом тайме они могут себе обеспечить комфортное преимущество, а дальше уже соперника добивать с помощью замен.

Конкуренция сейчас у «Динамо» неплохая. Все хотят доказать свою состоятельность и место в составе. Поэтому, мне кажется, те, кто будет выходить на замену, тоже снижать темп и качество игры не должны. Мой прогноз — «Динамо» забьёт в обоих таймах» за 2.18», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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