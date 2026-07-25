«Акрон» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» всухую за 2.28.

«Акрон» поменял тренера, сменил лидера, ушёл из команды Артём Дзюба. Теперь совсем другая игра будет у тольяттинцев. Пришёл Благоевич из «Партизана». В целом команда молодая, звонкая. Но против «Зенита», против чемпиона, в первой домашней игре пока ещё на хорошем поле в Самаре «Акрону» будет очень сложно.

«Акрон» — команда подвижная, команда, много работающая с мячом и ставящая на движение. По крайней мере, это мои наблюдения с матча «Акрона» с «Крыльями». Вроде бы неплохой нападающий Тедич, которого взяли из клуба «Чукарички», есть Железнов, которого взяли из «Урала». Но всё же «Акрон» — команда совсем иного уровня по сравнению с «Зенитом».

Да, у «Зенита» не всё получилось в матче за Суперкубок со «Спартаком», но «Зенит» есть «Зенит». У «Зенита» есть игроки, которые могут за счёт индивидуального мастерства решить всё в пользу петербуржцев. И для «Зенита», конечно, чрезвычайно важно после победы в Суперкубке начать чемпионат хорошо, убедительно, основательно, как и подобает чемпиону страны.

Думаю, что «Зенит» выиграет у «Акрона» и, скорее всего, не пропустит. Мой прогноз — «победа «Зенита» всухую» за 2.28», — приводит слова Генича «РБ Спорт».