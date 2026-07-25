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«Акрон» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на игру чемпионата России

«Акрон» — «Зенит»: прогноз Виктора Логинова на игру чемпионата России
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Известный актёр Виктор Логинов дал прогноз на матч «Акрон» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 1.39.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
25 июля 2026, суббота. 16:15 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» начинает новый сезон с привычной задачей — бороться за чемпионство. По подбору игроков и глубине состава команда Сергея Семака по-прежнему остаётся одним из главных фаворитов РПЛ. «Акрон» не боится играть смело, активно использует фланги и нередко заставляет фаворитов испытывать серьёзные проблемы.

Однако против «Зенита» одного желания будет недостаточно — гости обладают более высоким классом практически на каждой позиции. Думаю, хозяева не станут закрываться и попробуют навязать открытый футбол. Это должно сыграть на руку «Зениту», который умеет пользоваться свободными зонами и эффективно наказывать соперников за ошибки», — приводит слова Логинова «Ставка ТВ».

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