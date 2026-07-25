«Акрон» — «Зенит»: прогноз Михаила Моссаковского на игру 1-го тура РПЛ в Самаре

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Акрон» — «Зенит».

Ставка: ТМ 8.5 удара в створ за 1.80.

«Дебют «Акрона» при Срджане Благоевиче. Сербский специалист приехал из «Партизана», до этого работал в Казахстане и был связан с чемпионской «Астаной». Но само по себе это ничего не гарантирует. Мы помним, что в прошлом сезоне тоже был тренер с казахстанским чемпионским бэкграундом, а его команда в итоге покинула Премьер-Лигу. Поэтому титулы здесь ничего не решают, и Благоевич сразу оказывается в достаточно сложной ситуации.

У «Акрона» есть трудности, в том числе нефутбольного характера. Плюс дебют нового тренера сразу приходится на матч с «Зенитом», пусть и формально домашний. Но домашний матч «Акрона» — история условная: команда не играет в родном городе, и это влияет и на атмосферу, и на самоощущение тольяттинского клуба. Соперник тяжёлый, статусный, и понятно, что «Зенит» здесь будет явным фаворитом.

При этом сам «Зенит» пока только добирает форму. В матче за Суперкубок со «Спартаком» команда не выглядела убедительно, и на это были объективные причины: после чемпионата мира не было игроков сборной Бразилии, не хватало Дугласа Сантоса и Луиса Энрике. Но в целом видно, что «Зенит» входит в сезон достаточно тягуче. Думаю, это скажется и на игре с «Акроном». Победу «Зенита» я здесь жду, но какой-то феерии — нет.

В другой ситуации можно было бы смотреть «Зенит» с форой (-1.5), но после Суперкубка рекомендовать такой вариант не хочется. «Акрон» при новом тренере наверняка будет глухо обороняться, потому что результат первого матча очень важен, и команда постарается его удержать. А «Зенит» пока не набрал ход настолько, чтобы ждать от него постоянного давления и большого количества точных ударов. Поэтому здесь логичнее смотрится тотал меньше 8.5 удара в створ: планка немного опущена, но для 1-го тура и такого сценария это вполне объективный показатель», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».