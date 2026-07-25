«Факел» — «Динамо» Махачкала: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ в Воронеже

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТБ 27.5 фола за 1.73.

«Долгожданное возвращение Воронежа в Премьер-лигу. Будут полные трибуны, в этом я не сомневаюсь. «Факел» по-прежнему играет на маленьком стадионе, чуть больше 10 тысяч зрителей, и эти 10 тысяч Воронеж точно соберёт. Город снова встречает РПЛ, и в матче открытия в гости приезжает махачкалинское «Динамо».

«Динамо» продолжает меняться и уже не совсем напоминает себя тех времён, когда только вышло в Премьер-Лигу. Это другая команда, с другим качественным наполнением и набором исполнителей. Хотя, конечно, параллели остаются: есть игроки, которые связывают ту команду с нынешней. При этом махачкалинцы уже не выглядят коллективом, который стабильно пробивает «верхи» по фолам. Сейчас они часто играют «низы», но по ситуации всё еще могут дать хороший «верх».

То же самое касается и «Факела». Если смотреть не концовку прошлого сезона, когда команда уже решила свои задачи, а именно решающие и определяющие матчи, там фолов хватало. И сейчас, в игре открытия, на фоне эмоций, полных трибун и, возможно, неидеального игрового тонуса нарушений тоже может быть достаточно. В таких матчах лишний стык, задержка или борьба за подбор появляются сами собой.

Отдельно важно смотреть на фигуру главного арбитра. Судить будет Игорь Капленков — относительно молодой судья, у которого, скорее, есть тяга к «верховым» матчам по фолам. В концовке прошлого сезона у него уже были игры с серьёзным количеством нарушений: переходной матч «Акрона» и «Ротора», встреча «Пари НН» и «Спартака». В такой атмосфере и характере пары 28-30 фолов выглядят вполне реальным диапазоном, поэтому здесь логично рассматривать тотал больше 27.5 по нарушениям», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».