«Спартак» — «Родина»: прогноз Романа Павлюченко на матч 1-го тура чемпионата России

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Спартак» — «Родина».

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 1.77.

«Спартак» есть «Спартак». Игра, которую они провели с «Зенитом» в Суперкубке, говорит о том, что команда сейчас очень хорошо выглядит. Все об этом говорят, и сами футболисты тоже понимают. По классу игроков «Спартак» всё-таки находится на другом уровне.

«Родину» я знаю хорошо, работаю в этом клубе. Там хорошие футболисты, качественные ребята, хороший коллектив и атмосфера. Это команда, которая будет биться от начала до конца, независимо от результата. Но надо понимать: ещё недавно это была Первая лига, а сейчас — Премьер-Лига. Да, на эмоциях можно многое сделать, но одного желания против такого «Спартака» будет мало.

У «Родины» могут быть шансы за счёт штрафных, угловых и борьбы. Я знаю, что у них есть высокие защитники, и стандарты в этом матче могут многое решить. Если «Спартак» даст такие моменты, «Родина» может ими воспользоваться. Моменты у них точно будут, и, если получится зацепиться за них, это уже хорошо. Но на победу, мне кажется, рассчитывать будет очень тяжело.

«Спартак» сейчас обозлённый, начинается чемпионат, и задача у команды — бороться за чемпионство. Поэтому такие матчи нужно забирать. «Родина» даст бой, но по мастерству, уровню футболистов и атакующему потенциалу «Спартак» всё равно должен быть сильнее. Думаю, красно-белые превзойдут соперника и победят минимум с разницей в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».