«Спартак» — «Родина»: прогноз Павла Яковлева на матч РПЛ 25 июля

Известный в прошлом футболист Павел Яковлев дал прогноз на матч «Спартак» — «Родина».

Ставка: тотал больше 3 угловых от «Спартака» в первом тайме за 1,77.

«Долгожданный старт РПЛ, матч, в котором встретятся московский «Спартак» и «Родина» тоже из Москвы.

Ну что, недавно прошёл матч за Суперкубок, где «Спартак» выглядел потрясающим образом. Я думаю, что это один из лучших матчей в исполнении «Спартака» против «Зенита». И такое ощущение было, что красно-белые заберут Суперкубок и очень уверенно зайдут в старт чемпионата. Тем не менее на последних минутах ошибка, назначенный 11-метровый, и в серии пенальти «Спартак» упустил возможность забрать Суперкубок. Но в целом хочется отметить работу Карседо. Он пришёл, сразу есть трофей, это Кубок России. И я не сомневаюсь, он об этом сам тоже говорит, что следующая цель, следующая задача – это, конечно же, принести чемпионство всей огромной армии болельщиков красно-белых. Все мы заждались. Думаю, что у Карседо всё для этого есть. Цельный состав, достаточно неплохие люди, которые сидят на скамейке. Да, конечно, нужно усиление, нужно обязательно усиление, но тем не менее, и даже сейчас те, кто остались в команде, это тоже здорово. То есть нет никаких пертурбаций, команда сыгранная, команда понимает, знает, что требует тренер, и старается выполнять на поле.

Что касается «Родины», то она одна из немногих команд, которая в прошлом сезоне очень неплохой футбол демонстрировала в ФНЛ. Играла в футбол, старалась создавать, достаточно качественный был футбол в её исполнении. Это дерзкий новичок, который достаточно давно уже стремился в Премьер-Лигу, и вот впервые попал в РПЛ, и такая сразу проверка с московским «Спартаком».

Я думаю, что «Спартак» побежит с первых минут, будет доминировать, будет очень много владеть мячом, будет стараться забить как можно быстрее этот первый гол, поскольку это очень решает в таких играх с такими соперниками, как «Родина».

«Родина» будет осторожно играть. Я думаю, что будет ждать какой-то свой шанс, контратаку, и тем самым стараться как-то взять очки. Фаворит, конечно же, московский «Спартак». И Спартак первую игру должен начать максимально уверенно с победы, потому что следующие игры будут очень тяжёлые. Это «Ахмат», «Балтика», «Краснодар» и «Зенит». Поэтому нужно «Спартаку» как можно лучше начать этот сезон, дабы вселить уверенность в болельщиков.

Первый прогноз мой будет – это индивидуальный тотал больше 3 угловых от «Спартака» в первом тайме за хороший коэффициент 1.77. Всё-таки по этому показателю при Карседо «Спартак» очень часто пробивает этот тотал. И опять же, домашняя игра, побегут вперёд, будут создавать моменты. «Родина», безусловно, не мальчики для битья, будут отбиваться, будут стараться играть дисциплинированно, компактно, и от этого будут создаваться угловые. Будут активные фланги, подключение защитников. Второй прогноз –индивидуальный тотал больше 1 в первом тайме от «Спартака» за хороший коэффициент 2.00. Опять же, повторюсь, всё взаимосвязано, «Спартаку» нужно как можно раньше забить свой первый мяч, а то и два, дабы не было нервных концовок, порадовать своих болельщиков и почувствовать уверенность», — приводит слова Яковлева «РБ Спорт».