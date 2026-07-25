«Факел» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Воронеже 25 июля

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Факел» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: «Динамо» не проиграет и ТМ 2.5 за 1.97.

«Вернувшийся в РПЛ воронежский «Факел» на своём стадионе в Воронеже с несомненным аншлагом на первой игре будет принимать махачкалинское «Динамо» Вадима Евсеева. «Факел» мало изменился по составу по понятным причинам по сравнению с командой Первой лиги: мало новичков, только Алексея Сутормина можно отметить. Но по-прежнему в команде лучший бомбардир команды Пуси. Зато сменилось руководство. Посмотрим, к чему это приведёт. Новый спортивный директор «Факела» Руслан Пименов нам всем прекрасно знаком. Но «Факелу» будет сложно, очень сложно. Тот футбол, который команда показывала по весне с Василенко, особого результата не принёс. «Факел», имея большой отрыв от конкурентов, оформленный ещё осенью, сумел всё-таки завоевать прямую путёвку в РПЛ, но, повторюсь, в элитном дивизионе на другом уровне, конечно, «Факелу» будет очень тяжело.

И реально тяжело будет против такой команды, как «Динамо» Махачкала. Махачкалинцы — команда атлетичная, мощная, они могут повязать соперника. И вряд ли в этом матче мы должны увидеть большое количество забитых мячей. Просто кажется, что Махачкала и «Факел» в своём нынешнем виде, тем более на старте чемпионата, — это всё-таки история не про голы.

Думаю, что опыт махачкалинского «Динамо» уже как сторожила РПЛ на фоне «Факела» должен здесь команде Евсеева помочь. Мой прогноз — махачкалинское «Динамо» не проиграет в Воронеже при тотале меньше 2.5 за 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».