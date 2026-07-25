Магомед Анкалаев — Богдан Гуськов: кто фаворит боя UFC Fight Night 282

25 июля в Абу-Даби, ОАЭ, состоится вечер единоборств UFC Fight Night 282. В главном бою этого турнира Магомед Анкалаев встретится с Богданом Гуськовым из Узбекистана. Поединок пройдёт в полутяжёлом весе. Россиянин должен был драться с Халилом Раунтри, но американец снялся из-за травмы. В итоге ему на замену вышел Гуськов. Начало боя Анкалаев — Гуськов ожидается в 21:30 мск.

Букмекеры считают явным фаворитом боя Анкалаева, на россиянина можно поставить с коэффициентом 1.17. Шансы Гуськова оценили в 5.35. Ничья маловероятна, на неё можно заключить пари за 67.00.

Вероятность того, что бой продлится все пять раундов, оценили в 4.40, а его досрочное завершение идёт за 1.19. На нокаут от одного из соперников можно поставить за 1.49.