Стали известны шансы «Локомотива» в матче РПЛ с «Ахматом»

26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.34. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.