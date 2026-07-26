«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Романа Павлюченко на матч РПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: победа «Локомотива» за 2.20.

«Ахмат» мы все знаем: крепкая и боевитая команда. Плюс у них тренер-максималист, который будет жёстко требовать с футболистов. Думаю, Черчесов хорошо подготовил команду к старту сезона. Но здесь всё-таки «Локомотив» играет дома, на своём стадионе, при своих болельщиках, и по составу команда выглядит очень прилично.

При этом «Локомотиву» в 1-м туре может быть сложнее, чем многим другим фаворитам. «Ахмат» точно даст бой и будет цепляться, прессинговать и навязывать борьбу. Большого превосходства хозяев я не жду, игра может получиться очень равной. 1-й тур вообще всегда непростой: все физически хорошо готовы, у всех свежие эмоции, все хотят сразу показать себя.

Но у «Локомотива» есть хорошие исполнители в атаке и футболисты, которые могут решить эпизод. Да, Воробьёв ушёл, а он в прошлом сезоне забивал и был важным игроком впереди. Но всё равно у команды есть кому создавать моменты и забивать. Дома «Локомотив» должен больше атаковать, держать мяч и использовать поддержку трибун.

Думаю, матч получится тяжёлым и близким к ничейному. «Ахмат» будет биться до конца, но в концовке «Локомотив» может найти свой момент и забить решающий мяч. За счёт домашнего поля, качества в атаке и поддержки болельщиков хозяева должны забирать эту игру. Пусть будет сложная победа «Локомотива» — где-то 2:1», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».