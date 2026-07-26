«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ в Москве

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 4.05.

«Московский «Локомотив» провёл неоднозначный сезон. До зимней паузы команда Михаила Галактионова смотрелась здорово и шла среди лидеров в чемпионате стране. Единственная серьёзная неудача — вылет в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России от московского «Спартака». Зимой «Локомотив» покинул капитан и лидер команды Дмитрий Баринов, а его отсутствие сказалось. В 11 турах весенней части чемпионата всего три победы, и мечты о титуле разбились задолго до финиша турнира. Да и в Пути регионов «Локомотив» недолго просуществовал, проиграв в Самаре «Крыльям» в серии пенальти.

«Ахмат» прошлый сезон начинал с Александром Сторожуком, но под его руководством команда из Грозного провела всего четыре матча, все проиграла, и его отправили в отставку. Уже в начале августа бразды правления принял опытнейший Станислав Черчесов, вернувшийся в Грозный спустя 12 лет. С ходу «Ахмат» стал ситуацию выправлять. В Кубке России не получилось, а вот в РПЛ дела сразу пошли в гору. Уже за несколько туров до конца было понятно, что команда из Грозного сохранит прописку в элите, а итоговым стало девятое место, что можно признать неплохим результатом.

В прошлом сезоне команды играли между собой в Черкизове уже в 2026 году, и та встреча получилась яркой. Уже к середине тайма гости вели в два мяча, в итоге хозяевам удалось отыграться и свести матч к ничьей. Учитывая, что за летнее межсезонье команды несильно изменились, то мне кажется, что мы можем увидеть нечто схожее и в 1-м туре нового чемпионата», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».