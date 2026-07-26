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«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ в Казани

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Александра Мостового на матч РПЛ в Казани
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Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: ничья за 3.46.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» неплохо закончил прошлый чемпионат: играл добротно, цеплялся, добивался результата, и в итоге результат у команды получился неплохой. Команда выглядела крепко, организованно, без лишнего шума, но своё брала. Поэтому в 1-м туре против неё никому легко быть не может.

А вот на «Краснодар» особенно хочется посмотреть. Команда за последнюю неделю прошлого сезона упустила чемпионство и ещё вдобавок проиграла Кубок. До сих пор я не увидел нормального ответа от главного тренера, который, как мне кажется, там возомнил себя чуть ли не кем-то. Теперь интересно, как «Краснодар» выйдет из этой истории.

Тем более сейчас у них ещё и ушёл Сперцян. Кордоба не совсем здоров после чемпионата мира, и это тоже важный момент. Понятно, что у «Краснодара» много футболистов, например Воробьёва приобрели, команда-то была, есть и будет. Но такие потери и такие вопросы всё равно просто так не проходят.

С другой стороны, у «Краснодара» должно быть реваншистское состояние. После такого финиша они обязаны начинать сезон с желанием доказать, что всё это было случайностью. Но 1-й тур всегда непредсказуемый, тем более против такого «Рубина». Поэтому думаю, что здесь, скорее всего, будет ничья — где-то 1:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

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