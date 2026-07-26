«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 1-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: «Рубин» не проиграет за 1.81.

«Рубин» с «Краснодаром» в Казани — очень интересный матч с точки зрения того, каким предстанет обновлённый «Краснодар».

У команды большие потери. В этом сезоне не будет Эдуарда Сперцяна — главного конструктора атак «быков». На старте чемпионата не сыграет и Джон Кордоба, который восстанавливается после травмы приводящей мышцы. Говорят, что его восстановление идёт с опережением графика, но в первых матчах он, конечно, команде не поможет. Приобретён воспитанник клуба Дмитрий Воробьёв, однако понятно, что конфигурация состава и стилистика игры будут меняться.

Появились новые интересные футболисты. Это и Магомед Оздоев, который провел отличный отрезок в ПАОКе, и Кристиан — великолепный исполнитель, приехавший за приличные деньги из Бразилии. Всем новичкам необходимо сыграться с уже находящимися в команде футболистами — Кривцовым в центре поля, Дугласом Аугусто и другими. Стоит упомянуть ещё одну потерю: Виктора Са в «Краснодаре» тоже больше не будет.

В общем, обновлённой команде потребуется время, чтобы сыграться. При этом начинать сезон ей предстоит с такими серьёзными бойцами, как футболисты казанского «Рубина».

Да, «Рубин» уже перешёл в руки Франка Артиги, но тем не менее сохранил ДНК команды Рашида Рахимова. Казанцы действуют прагматично и очень осторожно. Думаю, что в матче с одним из лидеров российского футбола «Рубин» вновь выберет сдержанный стиль.

Кроме того, обратите внимание на погодные условия: игра в Казани состоится при температуре около +30℃. Мне кажется, «Краснодару» придётся очень тяжело, велика вероятность, что гости не добьются победы», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».