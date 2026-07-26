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«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

«Рубин» — «Краснодар»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России
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Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Рубин» — «Краснодар».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.07.

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26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Рубин» начинал прошлый сезон с Рашидом Рахимовым, но зимой руководство команды из Татарстана решило пойти на изменения. Каких-то серьёзных предпосылок для этого не было, но всё же после нескольких лет Рахимов команду покинул, а вместо него назначили испанца Франка Артигу, до этого работавшего в подмосковных «Химках». Всего два поражения в 11 турах весенней части чемпионата России и итоговое место в первой восьмёрке.

«Краснодар» начинал прошлый сезон в ранге действующего чемпиона России, но в первой же официальной игре проиграл московским армейцам и упустил Суперкубок страны. Да и в целом старт вышел не самым простым, однако дальше «быки» стали добирать и уже на зимнюю паузу краснодарцы ушли в ранге лидера чемпионата и полуфиналиста Пути РПЛ Кубка России. Но в конце сезона команда Мурада Мусаева дрогнула, почти уже на финише неудача в Москве с «Динамо» — и «Зенит» вырывает титул чемпиона. Оставался ещё один шанс на трофей — финал Кубка России со «Спартаком», 1:1 в основное время, а дальше серия пенальти. Хуан Боселли и Кевин Ленини свои удары смазали — и «Краснодар» завершил сезон без трофеев.

Для команды Мурада Мусаева матчи с «Рубином» непростые, дома худо-бедно «быки» с минимальным преимуществом три очка забирали, а вот в Казани этой весной «Краснодар» проиграл, сезоном ранее была ничья. Конечно, гости всё же фавориты в этой встрече, но в лёгкую прогулку для краснодарцев не верю. Дома «Рубин» упрётся, но задача гостей — борьба за чемпионство и начинать с потери очков им явно не хочется», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

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