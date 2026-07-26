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«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ 26 июля

«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч РПЛ 26 июля
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Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: ТМ 23.5 удара по воротам за 1.85.

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26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Оренбург» с «Ростовом» — игра, которая должна была начаться первой в воскресной программе, но тем не менее её перенесли на самый поздний слот.

Матч начнётся в 21:30 по оренбургскому времени. Причина очень простая — жара. В Оренбурге очень жарко. В 16:30, когда эта игра изначально должна была начаться по местному времени, будет +36℃. В итоге приняли самое простое решение: перенесли матч на более позднее время, чтобы было чуть прохладнее. Но тем не менее всё равно будет жарко и душно. Пластиковый газон — будет гореть подошва. В любом случае условия будут, мягко говоря, неидеальными. Плюс с самого начала эта игра не казалась яркой и максимально содержательной с точки зрения атаки.

Обе команды находятся в тяжёлом положении. У «Ростова» непростые времена, в клубе большая турбулентность — меняются руководство и источники финансирования. Конечно, это сказывается на команде.

Что касается «Оренбурга», здесь тоже произошли большие изменения. В первую очередь это касается состава: ушли лидеры прошлого сезона, особенно это заметно в атаке. Мне кажется, все сопутствующие обстоятельства говорят о том, что игра будет тяготеть к «низовым» статистическим показателям.

В этом плане хочется обратить внимание на удары по воротам. Я бы сказал и про удары в створ, но там достаточно низкая планка — 7.5. Честно говоря, это маловато. Поэтому смотрим на общий показатель по ударам и видим, что тотал меньше 23.5 удара по воротам предлагается с коэффициентом 1.85. Мне кажется, это неплохой вариант для двух команд, которые наверняка будут стараться действовать осторожно. Плюс пластиковый газон и жара. Все эти условия говорят о том, что я скорее жду здесь «низовой» игры по ударам», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

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