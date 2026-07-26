«Сочи» — «Арсенал»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

26 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги между «Сочи» и тульским «Арсеналом». Встреча пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Начало — в 18:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Сочи» предлагается с коэффициентом 1.80. Победа тульского «Арсенала» оценивается коэффициентом 4.90. Ничейный исход можно найти в линии за 3.30.

При этом аналитики не ожидают высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.66, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.24. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.13.

Команда Игоря Осинькина пока совсем не выглядит коллективом, готовым спокойно пройти Первую лигу. После двух туров у южан одно очко и четыре пропущенных мяча. «Арсенал» набрал три очка. Туляки перевернули встречу с «Текстильщиком» — 2:1, забив дважды за короткий отрезок, после чего уступили «Нефтехимику» — 0:1.