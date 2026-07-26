«Рубин» — «Краснодар»: ставки и коэффициенты на игру РПЛ в Казани
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26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Рубин» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.09. Победа «Рубина» оценивается коэффициентом 3.74. Ничейный исход можно найти в линии за 3.45.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.74, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.18. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.
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