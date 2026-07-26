«Локомотив» — «Ахмат»: ставки и коэффициенты на игру РПЛ в Москве
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26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Локомотива» предлагается с коэффициентом 1.65. Победа «Ахмата» оценивается коэффициентом 5.34. Ничейный исход можно найти в линии за 4.25.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.84. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.80.
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