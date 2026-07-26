«Оренбург» — «Ростов»: ставки и коэффициенты на встречу 1-го тура РПЛ
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26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.
Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 1-й тур
26 июля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.
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