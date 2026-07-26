«Оренбург» — «Ростов»: ставки и коэффициенты на встречу 1-го тура РПЛ

26 июля состоится матч 1-го тура чемпионата России по футболу «Оренбург» — «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Стартовый свисток запланирован на 14:30 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Оренбурга» предлагается с коэффициентом 2.48. Победа «Ростова» оценивается коэффициентом 3.04. Ничейный исход можно найти в линии за 3.35.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.70, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.25. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.90.