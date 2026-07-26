«Локомотив» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют за 1.80.

«Одна из самых интересных игр этого тура должна пройти в Черкизове, где московский «Локомотив», презентовавший очень красивую форму, сыграет против «Ахмата», который тоже презентовал очень красивую форму на новый сезон. Но самое главное не форма, а содержание.

У «Локомотива» большие потери: ушёл Воробьёв, есть проблемы с Монтесом, непонятно, будет он играть или нет. Как будет выглядеть «Локомотив» в атаке — тоже вопрос. Будет там играть Раков? Или, может, Руденко выйдет на передней линии, пока Комличенко травмирован? Это очень интересная история. Вообще интересно будет понаблюдать за этим процессом, что же у «Локомотива» получится? Пришли Коваленко и Джикия. Вряд ли это сразу игроки в стартовый состав. Ну, посмотрим. В товарищеских матчах «Локомотив» выглядел в целом неплохо — что со «Спартаком», что с ЦСКА.

Но здесь в соперниках у «Локо» «Ахмат» Станислава Черчесова. Мы знаем, как Станислав Саламович умеет готовить команды, крепкие команды, сбалансированные, хорошо готовые физически. И у «Ахмата» хорошая трансферная кампания. Я уж не говорю о тех, кто пришёл, в частности, Щетинин. Я говорю о тех, кто остался. Остались все, остались и Касинтура, и Самородов, и Лечи Садулаев. Костяк команды сохранён, и это очень здорово для Черчесова.

Думаю, что «Локомотиву» будет очень непросто. В прошлом сезоне, как мы помним, «Ахмат» вёл 2:0 в Черкизове, но упустил своё преимущество, сыграли вничью 2:2. Нечто похожее жду и от этой встречи. Мне кажется, должна получиться результативная рубка. Хоть «Локомотив» не пропускал часто в товарищеских матчах, на мой взгляд, «Ахмату» удастся найти какие-то лазейки к воротам Митрюшкина.

«Обе забьют» за хороший коэффициент 1.80 — мой прогноз на эту встречу. Я бы даже рассмотрел ещё «обе забьют и тотал больше 2.5» за коэффициент выше двойки на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».