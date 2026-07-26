«Оренбург» — «Ростов»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Оренбург» — «Ростов».

Ставка: второй тайм результативнее первого за 2.16.

«Этот матч с точки зрения прогноза для меня просто тёмный лес. Вот что здесь на эту игру предложить? Не очень понимаю. Да, у «Ростова» сменилось руководство, но при этом остался Алексей Рыскин, спортивный директор. Это чрезвычайно важно для «Ростова», но при этом пришли в команду Иван Саввиди, новый генеральный директор Андрей Чайка. Как это всё повлияет на дистанции, как будет жить «Ростов» — это мы уже увидим, покажет время. «Ростов» потерял Щетинина. В остальном сохранили свой костяк. Как играет команда при Альбе — мы прекрасно знаем и прекрасно понимаем.

У Ахметзянова тоже проблем немало. Гюрлюк ушёл, с Томпсоном непонятная ситуация. Но, может быть, даже это и на руку Ахметзянову, ему проще работать с футболистами среднего класса, когда легче донести свои идеи. Удалось, казалось, сделать невозможное — сохранить команду в РПЛ без стыковых матчей. Это блестящий результат Ахметзянова. А как вкатится в сезон — посмотрим, как оно пойдёт.

В прошлом сезоне команды обменялись минимальными победами по 1:0, обе были добыты в концовке. «Ростов» выиграл в концовке в Оренбурге, а «Оренбург», соответственно, во втором круге уже в Ростове-на-Дону победил в концовке после ошибки Ятимова.

Сейчас очень сложная для меня игра, легче было бы посмотреть на них не в товарищеских матчах, а уже в официальном, потом уже от этого отталкиваться, но пока такой возможности нет. Выберу свой любимый вариант. Как и в прошлом сезоне, мне кажется, игра будет не очень результативной, всё может решить какая-то ошибка во втором тайме», — приводит слова Генича «РБ Спорт».