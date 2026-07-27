«КАМАЗ» — «Ротор»: прогноз Семёна Зигаева на матч Первой лиги

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «КАМАЗ» — «Ротор».

Ставка: ничья за 2.96.

«КАМАЗ» в 1-м туре нынешнего сезона играл в подмосковных Химках против «Спартака» из Костромы. Амур Калмыков в первом тайме открыл счёт с пенальти. После перерыва форвард хозяев забил еще дважды, а затем случился гол команды из Набережных Челнов, но «КАМАЗ» стартовал в Первой лиге с поражения. Второй тур команда Антона Хазова проводила на своём поле, принимала вылетевший из элиты «Нижний Новгород». И вновь сценарий прошлого матча повторился — «КАМАЗ» пропустил первым и не один раз. 0:2 к перерыву. Во втором тайме красивый гол Богданца подарил надежду, но на большее хозяев не хватило.

Волгоградский «Ротор» в 1-м туре гостил в Нижнем Новгороде и по ходу первого тайма уступал в счёте 0:2. Затем Эмерсон забил дважды и счёт сравнял, но ещё до перерыва нижегородцы вновь вышли вперёд. Второй тайм вышел не таким ярким, хозяева забили четвёртый мяч и поставили точку. Стартовав с гостевого поражения, «Ротор» во 2-м туре принимал на своем поле хабаровский СКА. Матч катился к нулевой ничьей, хотя моменты в нем были, но хозяева заработали пенальти и забили, одержав домашнюю победу.

«КАМАЗ» пока не имеет очков и на своём поле явно эту ситуацию попытается исправить, «Ротор» пока в положении получше, но задача стоит — повышение в классе. Мне кажется, что в этой встрече желание не проиграть у обеих команд будет куда выше желания победить. А в таких матчах ничья нередкий исход, давайте её и выберем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».