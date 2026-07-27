15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«КАМАЗ» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

«КАМАЗ» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
Комментарии

27 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и волгоградским «Ротором». Игра пройдёт в Татарстане. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Россия — Лига Pari . 3-й тур
27 июля 2026, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.54. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Материалы по теме
«КАМАЗ» — «Ротор». Дмитрий Парфёнов набирает ход
«КАМАЗ» — «Ротор». Дмитрий Парфёнов набирает ход
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android