«КАМАЗ» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги
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27 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и волгоградским «Ротором». Игра пройдёт в Татарстане. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Россия — Лига Pari . 3-й тур
27 июля 2026, понедельник. 20:00 МСК
КАМАЗ
Набережные Челны
Не начался
Ротор
Волгоград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.54. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.
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