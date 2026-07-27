«КАМАЗ» — «Ротор»: ставки и коэффициенты на матч Первой лиги

27 июля состоится матч 3-го тура Первой лиги между «КАМАЗом» из Набережных Челнов и волгоградским «Ротором». Игра пройдёт в Татарстане. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Ротора» предлагается с коэффициентом 2.54. Победа «КАМАЗа» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.05.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.42. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.