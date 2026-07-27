Контракт с российским букмекером может помешать Андреа Пирло стать тренером сборной Италии

Сборная Италии определилась с новым главным тренером. Им должен стать Андреа Пирло. Но есть одна проблема — контракт специалиста с российским букмекером Fonbet.

Дело в том, что по итальянским законам тренер сборной должен быть свободен от коммерческих обязательств. Таким образом, Пирло должен разорвать контракт с букмекерской компанией. Однако в дело вмешалась и политика. Некоторые итальянские чиновники уже выступили с заявлениями, критикующими контракт тренера с букмекером из России.

Пирло стал амбассадором Fonbet в октябре 2025 года. Он снялся в рекламном ролике компании, посвящённом чемпионату мира, а также приезжал в Москву в мае на автограф-сессию перед финалом Кубка России. Сейчас он тренирует «Дубай Юнайтед», который принадлежит владельцу «Родины» Сергею Ломакину.