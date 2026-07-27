15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Контракт с российским букмекером может помешать Андреа Пирло стать тренером сборной Италии

Контракт с российским букмекером может помешать Андреа Пирло стать тренером сборной Италии
Комментарии

Сборная Италии определилась с новым главным тренером. Им должен стать Андреа Пирло. Но есть одна проблема — контракт специалиста с российским букмекером Fonbet.

Дело в том, что по итальянским законам тренер сборной должен быть свободен от коммерческих обязательств. Таким образом, Пирло должен разорвать контракт с букмекерской компанией. Однако в дело вмешалась и политика. Некоторые итальянские чиновники уже выступили с заявлениями, критикующими контракт тренера с букмекером из России.

Пирло стал амбассадором Fonbet в октябре 2025 года. Он снялся в рекламном ролике компании, посвящённом чемпионату мира, а также приезжал в Москву в мае на автограф-сессию перед финалом Кубка России. Сейчас он тренирует «Дубай Юнайтед», который принадлежит владельцу «Родины» Сергею Ломакину.

Материалы по теме
Матвей Сафонов возьмёт и Суперкубок УЕФА? Так считают букмекеры
Матвей Сафонов возьмёт и Суперкубок УЕФА? Так считают букмекеры
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android