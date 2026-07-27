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Евросоюз ввёл санкции против оператора Единого ЦУПИС «Мобильная карта»

Евросоюз ввёл санкции против оператора Единого ЦУПИС «Мобильная карта»
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Евросоюз включил оператора Единого ЦУПИС — ООО НКО «Мобильная карта» — в 21-й пакет санкций против России. Компания появилась в официальном журнале ЕС среди российских финансовых организаций, в отношении которых вводят заморозку активов.

Санкции означают, что европейским гражданам и компаниям нельзя предоставлять «Мобильной карте» денежные средства и другие экономические ресурсы. Ограничения распространяются на всю территорию Евросоюза и на лиц, обязанных соблюдать его законодательство.

В ЕС отметили участие компании в проекте цифрового рубля и её включение в перечень значимых кредитных организаций на рынке платежных услуг. Главная причина ввода санкций — работа в финансовом секторе, который обеспечивает существенные доходы российскому государству.

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