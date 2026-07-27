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2DROTS — «Орёл»: дата матча Кубка России, какие прогнозы

2DROTS — «Орёл»: дата матча Кубка России, какие прогнозы
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28 июля состоится матч первого раунда Кубка России Пути регионов между медиафутбольным 2DROTS и клубом второго дивизиона Б «Орёл». Игра пройдёт в Москве. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Fonbet Кубок России . 1-й раунд
28 июля 2026, вторник. 20:00 МСК
2DROTS
Москва
Не начался
Орёл
Орёл
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу 2DROTS предлагается с коэффициентом 2.00. Победа ФК «Орёл» оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 3.40.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.00. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.00.

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