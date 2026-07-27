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В Госдуме предложили финансировать борьбу с лудоманией за счёт букмекеров

В Госдуме предложили финансировать борьбу с лудоманией за счёт букмекеров
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Председатель комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев сообщил ТАСС о том, что Госдума разработала законопроект, предусматривающий участие букмекерской отрасли в финансировании программ профилактики игровой зависимости и социальной рекламы. По его словам, сейчас документ проходит согласование.

Законопроект предусматривает привлечение букмекеров к оплате мероприятий по предупреждению лудомании. Средства также планируется направлять на социальную рекламу о рисках игровой зависимости и возможностях получить помощь. Депутат отметил, что в этом вопросе удалось достичь консенсуса с представителями отрасли.

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