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Кошелёк ЦУПИС обновил рекорд по платежам у российских букмекеров

Кошелёк ЦУПИС обновил рекорд по платежам у российских букмекеров
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Кошелёк ЦУПИС преодолел отметку в 10% по доле платежей у российских букмекеров, сообщается на сайте НКО «Мобильная карта». А при выводе выигрыша игроки на ставках выбирают этот платёжный метод в каждом седьмом случае.

«Интерес к ЧМ-2026 стал одной из причин нового достижения кошелька ЦУПИС. Помимо этого, пользователям удобно переводить выигрыши на кошелёк: это один из самых быстрых и надежных способов получить деньги.

С каждым годом мы делаем из нашего флагманского продукта всё более быстрое, надёжное и удобное средство платежа», — заявил коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв.

По данным аналитиков, с начала года кошельком ЦУПИС воспользовались более 600 тыс. человек.

Также стало известно, что ЕС ввёл санкции в адрес оператора Единого ЦУПИС НКО «Мобильная карта».

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