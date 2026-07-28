«Шэмрок Роверс» — «Арарат-Армения»: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора ЛЧ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Шэмрок Роверс» — «Арарат-Армения».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.73.

«Шэмрок Роверс» в Ирландии примет «Арарат-Армению». Это ответная встреча после домашней победы армянской команды.

В первом матче «Шэмрок Роверс» действовал достаточно сдержанно. Команда нанесла всего четыре удара, два из которых пришлись в створ. В результате хозяева победили со счётом 2:0 и во многом уже обеспечили себе необходимое преимущество.

Армянской команде предстоит сыграть против соперника, который находится в хорошем игровом тонусе, тогда как первый тур нового чемпионата Армении состоится только 1 августа.

«Шэмрок Роверс» является достаточно результативной командой. Я не уверен, что игра будет односторонней: голевые моменты могут возникнуть у обеих команд. Похожий сценарий мы видели в предыдущем раунде с участием «Арарат-Армении». После победы армянской команды над «Ригой» со счётом 2:0 в первом матче ответная встреча получилась результативной. Латвийский клуб победил со счётом 3:2, однако этого оказалось недостаточно для выхода в следующий раунд.

«Шэмрок Роверс» в прошлом раунде, напротив, пришлось отыгрываться в противостоянии с «Флорианой». Ирландцы уступили в первой встрече со счётом 0:2, оставшись в меньшинстве, но затем одержали крупную победу, забив сопернику пять мячей. Думаю, что и предстоящая ответная встреча может получиться результативной», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».