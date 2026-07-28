КуПС — «Сабах»: прогноз Семёна Зигаева на матч отбора Лиги чемпионов

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч КуПС — «Сабах».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.20.

«Первый матч второго раунда квалификации Лиги чемпионов между финским КуПС и «Сабахом» состоялся на прошлой неделе в Азербайджане. Первый тайм прошёл с колоссальным преимуществом хозяев поля, они не позволили гостям нанести ни одного удара по своим воротам. При этом футболисты «Сабаха» сами нанесли с десяток и забили дважды, но первый мяч на 33-й минуте из-за нарушения был отменён. Уже в компенсированное время хозяева забили вновь, и этот гол уже был засчитан. После перерыва рисунок игры сильно изменился, и тотальное преимущество хозяев на поле улетучилось. Они, конечно, были активнее и опаснее, но и гости отвечали своими атаками, и редкими их назвать нельзя. А вот забитых мячей в этот вечер больше на трибунах не увидели — минимальная победа «Сабаха».

Азербайджанцы с тех пор не играли, а КуПС в 17-м туре чемпионата Финляндии на своём поле принимал ВПС. Уже к исходу получаса игры хозяева забили трижды и, по сути, сняли вопрос о победителе. Даже несмотря на один ответный гол гостей, КуПС одержал победу и продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу чемпионата Финляндии.

Что касается ответного матча квалификации Лиги чемпионов, то КуПС дома будет рисковать, иначе он вылетит, но класс «Сабаха» выше, и я верю, что минимум раз он поразит ворота финской команды», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».