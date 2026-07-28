2DROTS — «Орёл»: прогноз Семёна Зигаева на матч Кубка России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч 2DROTS — «Орёл».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.53.

«Футбольный клуб «Орёл» уже несколько лет выступает в четвёртом по значимости дивизионе нашей страны. Складывается ощущение, что задача команды — просто не вылететь, ведь о повышении в классе речь тоже не идёт. Позади 16 туров, «Орёл» на 10-й строчке, уже отставая от лидера на 24 очка. В середине июня для фанатов команды был главный матч сезона — против второй команды тульского «Арсенала», учитывая историческое противостояние городов и фан-движений. «Орёл» соперника разгромил и после этого угодил в пике, результаты резко пошли вниз, и команда проиграла три встречи подряд.

2DROTS как футбольная медиакоманда появилась в 2020 году, когда блогер Герман Попков организовал турнир МКС (Московский Кубок селебрити). До этого два президента «дротов» Женя и Никита снимали различные пранки, затем играли в футбольный симулятор, а затем пришли к футбольным челленджам, став в этом аспекте номером один в нашей стране. С появлением МФЛ 2DROTS стал флагманом, забрал первые два сезона, а позже ещё пару раз доходил до финала. В Кубке России медиакоманда уже играла четырежды и в один из заходов прошла несколько раундов и дошла до «Химок», которые в тот момент лидировали в Первой лиге.

Нынче уровень МФЛ столь высок, что по составу команды из «медийки» вряд ли уступают коллективам из нижней части Первой лиги. Поэтому первый раунд 2DROTS должны проходить. 2026 год для них пока складывается неоднозначно, зимой была серьёзная перестройка. Многие лидеры покинули коллектив, да и на посту главного тренера специалист, который, на мой взгляд, ещё в начале своего пути, хотя и успел себя зарекомендовать. И всё же «дроты» должны уверенно проходить в следующий раунд. А в матче жду много голов», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».