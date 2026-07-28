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«Челси» — «Вестерн Сидней»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Австралии

«Челси» — «Вестерн Сидней»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Австралии
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28 июля состоится товарищеский матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс». Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее, Австралия. Стартовый свисток запланирован на 12:45 мск.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 июля 2026, вторник. 12:45 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Вестерн Сидней Уондерерс
Сидней, Австралия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры не сомневаются в успехе английского клуба. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Вестерн Сидней Уондерерс» оценивается коэффициентом 10.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.

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