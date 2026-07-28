«Челси» — «Вестерн Сидней»: ставки и коэффициенты на товарищеский матч в Австралии

28 июля состоится товарищеский матч «Челси» — «Вестерн Сидней Уондерерс». Игра пройдёт на стадионе «Аккор» в Сиднее, Австралия. Стартовый свисток запланирован на 12:45 мск.

Букмекеры не сомневаются в успехе английского клуба. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.33. Победа «Вестерн Сидней Уондерерс» оценивается коэффициентом 10.0. Ничейный исход можно найти в линии за 6.10.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.78.