Путин подписал закон о штрафах за нарушения, связанные с самозапретом на азартные игры

Президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение правил работы с гражданами, установившими самозапрет на азартные игры. Закон вносит изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях и вступит в силу 1 сентября.

Букмекеров и тотализаторы будут штрафовать за приём ставок от граждан с установленным самозапретом, направление им рекламы, нарушение порядка выплаты выигрышей по ставкам на события, наступившие до обновления сведений в перечне.

Казино и залы игровых автоматов могут оштрафовать за допуск в заведение граждан с самозапретом, проведение с ними азартных игр, выдачу им игровых знаков и их обмен, направление им рекламы и нарушение требований к размещению информации о самозапрете.

Штраф за нарушение для должностных лиц составит от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей.

Составлять протоколы об административных правонарушениях будут должностные лица налоговых органов.